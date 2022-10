VIDEO | Helikopter in Turbulenzen: Militärpilot verhindert Absturz

Alpini-Soldaten probten im Rahmen der Übung „Vertigo“ am Montag auf Meran 2000 ihr Können. Dabei kam es zu einem dramatischen Zwischenfall. Ein Militärhubschrauber wollte im Bereich Kuhleiten zur Landung ansetzen, als der Helikopter vermutlich von einer heftigen Windböe erfasst wurde.Der Hubschrauber wurde hinten hochgerissen und vorne in Richtung Boden gedrückt. Er kam gehörig ins Trudeln, bevor der Pilot das Fluggerät abfangen und damit einen Absturz verhindern konnte. Der Pilot kehrte unverletzt und sicher mit dem Hubschrauber zum Landeplatz zurück. Der Helikopter wurde bei dem gefährlichen Zwischenfall an mehreren Stellen beschädigt.Das Vierte Armeekorps bestätigt den Vorfall und hat Untersuchungen eingeleitet.