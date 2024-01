Helikopter-Tragödie: Verletzte kehren nach Südtirol zurück

Schwierige Bergung der Leichen

Vor mehr als einer Woche wurde Südtirol von der Nachricht erschüttert, dass in Kanada ein Helikopter abgestürzt ist, in dem eine Gruppe Skifahrer aus Südtirol zum Heliskiing unterwegs war. Wie berichtet, verloren Heiner Oberrauch jr., von Beruf Winzer und Sohn des früheren Geschäftsführers der Sportler-Gruppe, Georg Oberrauch, und Andreas Widmann, Geschäftsführer des Sportmodeherstellers TEXmarket dabei ihr Leben. Auch der Pilot des Helikopter starb noch an der Unfallstelle. Der Guide, der mit der Gruppe zum Heli-Sking unterwegs war, starb am Montag im Krankenhaus. Die anderen Südtiroler im Hubschrauber, Jakob Oberrauch (34), Geschäftsführer der Sportler-Gruppe, Johannes Peer (34), Finanzchef der Sportler-Gruppe, sowie Emilio Zierock (35), Geschäftsführer des Weinguts Foradori in Mezzolombardo, wurden bei dem Absturz schwer verletzt.Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, sollen die 3 Verletzten noch im Verlauf dieser Woche nach Südtirol zurückkehren. Die Rückführung der Leichen von Heiner Oberrauchjr. und Andreas Widmann werde hingegen aufgrund des bürokratischen Ablaufs voraussichtlich länger dauern.Erst am vergangenen Montag – also eine Woche nach dem tragischen Unglück – war es einem Einsatzteam gelungen bis zu dem Hubschrauber-Wrack in einem abgelegenen Hinterland in den Skeena Mountains vorzudringen und die Leichname der Todesopfer zu bergen. STOL hatte berichtet. In den Tagen zuvor waren Bergungsversuche wiederholt am schlechten Wetter gescheitert.