„Hells Angels“-Führungsfigur Sonny Barger gestorben

Die langjährige Führungsfigur des Rocker- und Motorradclubs „Hells Angels“, Sonny Barger, ist tot. Der US-Amerikaner sei im Alter von 83 Jahren in Kalifornien an Leberkrebs gestorben, berichteten US-Medien am Freitag unter Berufung auf seinen früheren Manager und Anwalt Fritz Clapp.