Die Einsätze konzentrierten sich auf die Skigebiete Val di Fiemme–Obereggen, Meran 2000, Drei Zinnen Dolomites und den Kronplatz. Besonders im Blick hatten die Einsatzkräfte die neue Helmpflicht: Seit dieser Saison gilt die Helmpflicht für alle Skifahrer, Snowboarder und Rodler – unabhängig von deren Alter. Nur acht Verstöße wurden festgestellt, für die jeweils 150 Euro Bußgeld verhängt wurden.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus überprüften die Finanzpolizisten 30 Wintersportler auf ihre Haftpflichtversicherung – fünf waren nicht versichert und wurden sanktioniert. Auch die Befähigungsnachweise der Skilehrer wurden kontrolliert, hier gab es keine Beanstandungen.<BR \/><BR \/>Fünf Skitourengeher, die entgegen der Vorschriften die Pisten hinaufstiegen, wurden ebenfalls bestraft, da dies für abfahrende Wintersportler ein erhebliches Risiko darstellt.<BR \/><BR \/>Die Finanzpolizei kündigt an, ihre Präsenz in den Skigebieten während der gesamten Saison aufrechtzuerhalten, um die Sicherheit auf den Pisten zu gewährleisten.