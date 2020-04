Herbst 2020 oder Frühling 2021: Erstkommunion wird verschoben

„Es ist derzeit nicht absehbar, ab wann öffentlich zugängliche Gottesdienste gefeiert werden können. Anfangs wird dies wohl nur unter bestimmten Auflagen wie einem Mindestabstand, einem Mundschutz oder ähnlichem möglich sein,“ schreibt die Diözese.„In letzter Zeit sind viele Anfragen an uns gegangen, ob die Erstkommunionfeiern, die geplant waren, stattfinden können. In Anbetracht der Umstände und der unsicheren Prognosen hat die Diözesanleitung entschieden, dass die Erstkommunionfeiern auf den Herbst 2020 oder den Frühling 2021 verschoben werden sollen“, erklärt Bischof Ivo Muser.„ So ist es möglich, dass die Hinführung der Kinder zur Eucharistie, die Vorbereitung des Gottesdienstes selbst und eine Feier der Erstkommunion, wie wir es gewohnt sind, gewährleistet sind. Ebenso soll die Erstbeichte, wo sie noch nicht gefeiert wurde, verschoben werden“, so Bischof Muser und Generalvikar Eugen Runggaldier im amtlichen Schreiben der Diözese.

stol