Was passiert im Herbst eigentlich unter der Erde? Warum verändern Blätter ihre Farbe? Und wie bereiten sich Vögel auf die kalte Jahreszeit vor? Beim Familientag am Sonntag, 4. Oktober, können kleine und große Entdecker*innen diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund gehen.<BR \/><BR \/>An den Mitmachstationen in den Gärten dreht sich alles um die Besonderheiten der herbstlichen Natur. Bei „Lebende Fossilien“ geht es auf eine Reise weit zurück in die Pflanzenwelt, die „Wurzelapotheke“ rückt verborgene Schätze unter der Erde in den Mittelpunkt und bei „Herbstfarben“ wird es richtig bunt. Eine weitere Station widmet sich den Vögeln im Herbst, während bei „Zwiebeln, Knollen & Co.“ genauer hingeschaut wird, was Pflanzen unter der Erde speichern und verstecken. In der Kreativwerkstatt darf schließlich selbst gestaltet und ausprobiert werden.<BR \/><BR \/>Auch im Touriseum wartet eine eigene Mitmachstation auf Familien. Unter dem Motto „Kleine Koffer auf Reisen“ können Kinder kleine Koffer aus Karton gestalten und dekorieren – passend zu einem Museum, in dem sich alles ums Reisen dreht.<BR \/><BR \/>Wer mitmacht, kann sich an allen sieben Stationen einen Stempel holen. So führt der Stempelpass einmal quer durch das Programm und macht aus dem Familientag eine kleine Entdeckungstour durch Gärten und Touriseum.<BR \/><BR \/>„Kinder stellen oft genau die Fragen, auf die auch Erwachsene nicht sofort eine Antwort wissen. Und genau das macht gemeinsames Entdecken so spannend“, sagt Landesrat Luis Walcher. „Beim Familientag können Eltern und Kinder zusammen ausprobieren, beobachten und Neues erfahren. So wird aus einem Sonntag in den Gärten ganz nebenbei auch eine kleine Entdeckungsreise.“<BR \/><BR \/><b>Familientag im Herbst in Trauttmansdorff<\/b><BR \/>Sonntag, 4. Oktober, 10.00–17.00 Uhr<BR \/>Öffnungszeiten der Gärten: 9.00–19.00 Uhr (letzter Einlass 17.30 Uhr)