Herbstbeginn und 4. Welle: Wie ist Ihre Stimmungslage?

Schluss mit Sommer, Sonne, Leichtigkeit. Die Schule hat begonnen, der Herbst ist nah. Eine Zeit, in der vielen Menschen – auch in „normalen“ Zeiten – wehmütig ums Herz wird.Leider stecken wir immer noch mitten drin in dieser Pandemie. Südtirol steht vor einem zweiten Corona-Herbst, wenn auch dank Impfung unter anderen Vorzeichen. Dennoch: Die 4. Welle rollt. Alle 15 Minuten steckt sich eine Südtirolerin oder Südtiroler mit dem Coronavirus an – und immer mehr Infizierte brauchen Behandlung im Krankenhaus. Und: In den nächsten 3 Wochen werde sich die Lage weiter verschärfen. Wie ist Ihre Gefühlslage, wenn Sie an die kommenden Tage, Wochen und Monate denken?

stol