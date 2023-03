Heroin im Mastdarm, verletzte Polizisten, Diebstahl: 5 Festnahmen in einer Woche

Mann mit Teppichmesser bedroht und Polizisten getreten: Festgenommen

Mann flieht und verletzt Polizisten

Flucht nach Diebstahl in einem Sportgeschäft

Bei Kontrollen im Bozner Stadtzentrum wurde zunächst ein nigerianischer Staatsbürger verhaftet. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens während einer gewöhnlichen Kontrolle, haben die Polizisten beschlossen weitere Ermittlungen anzustellen und ihn einer gründlichen Durchsuchung zu unterziehen.Dabei stellte sich heraus, dass der Mann 4 Drogenpäckchen mit mehr als 40 Gramm Heroin in seinem Mastdarm versteckt hatte.Unmittelbar danach wurde er, auch zum Schutz seiner Gesundheit, einer Röntgenuntersuchung unterzogen, woraufhin er für verhaftet erklärt und in das örtliche Gefängnis gebracht wurde.Eine weitere Verhaftung erfolgte nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem öffentlichen Lokal, bei der 2 Täter gewaltsam aufeinander losgegangen waren.Einer der beiden soll versucht haben seinen Gegner mit einem Teppichmesser anzugreifen und zu verletzen. Beim Eintreffen der Polizisten befand er sich außerhalb des Lokals. Der Mann weigerte sich, sich gegenüber den Polizeibeamten auszuweisen, und versuchte, das Lokal wieder zu betreten.Als er von den Polizisten aufgehalten wurde, wehrte er sich aktiv und trat und schubste die Ordnungshüter. Dem Mann wurden Handschellen angelegt und er wurde festgenommen.Bei Durchsuchungen auf der Polizweiwache konnte das Messer sichergestellt werden, mit welchem er zuvor versuchte den anderen Mann anzugreifen.Die dritte Festnahme erfolgte nach einer Kontrolle am späten Abend auf der Piazza Verdi: Ein 28-jähriger Mann wollte sich einer Kontrolle entziehen und lief weg, als er die Polizisten sah. Als diese den Mann erreichten, griff er sie äußerst gewaltsam an. Die Ordnungshüter mussten den Mann am Boden halten um ihm die Handschellen anzulegen.Die beiden Polizeibeamten erlitten Verletzungen. Der 28-Jährige wurde in das Bozner Gefängnis überstellt.Die vierte Festnahme erfolgte bei einer Kontrolle in einer Bar in der Nähe des Bahnhofs. Die Überprüfung der Ausweise der Gäste ergab, dass einer von ihnen, ein verurteilter Straftäter, eigentlich eine vom Gericht Bozen verhängte dreimonatige Haftstrafe abzusitzen hatte. Der Mann wurde ins Gefängnis gebracht.Bei einem Diebstahl in einem Sportgeschäft gelang es einem Mann einige Kleidungsstücke zu stehlen und schnell zu flüchten. Dabei löste er allerdings den Alarm der Ladendiebstahlsperre aus.Das Personal des Geschäfts lieferte der Polizei eine detaillierte Beschreibung des Täters und auch einige Bilder aus dem Videoüberwachungssystem.Der Mann war der Polizei bereits bekannt und er konnte relativ schnell ausfindig gemacht werden. Die gestohlenen Waren wurden dem rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben.Auf dem Polizeipräsidium stellten sie dann fest, dass der Festgenommene wegen früherer Diebstähle eine 9-monatige Haftstrafe zu verbüßen hatte.Auch er wurde daraufhin ins Gefängnis gebracht, wo er seine Strafe bis zur Wiederaufnahme des Verfahrens wegen des jüngsten Diebstahls verbüßen wird.Insgesamt wurden innerhalb von 6 Tagen 125 Fahrzeuge und 443 Personen kontrolliert. 18 Personen wurden wegen verschiedener Delikte wie etwa Belästigung, privater Gewalt, Verletzung eines Beamten oder Bedrohung und Körperverletzung angezeigt.