Seit Tagen wird gerätselt, was es mit dem mysteriösen Tod des 73-jährigen Albert Stockner auf sich hat. Der Feldthurner wurde am Montag – nach einer Suchaktion – lebensgefährlich verletzt mit Bisswunden und stark unterkühlt in Pinzagen bei Brixen aufgefunden. Wenig später ist er seinen Verletzungen erlegen. Nun ist klar: Stockner starb an starker Unterkühlung. Das hat die Autopsie ergeben. Die DNA-Analyse der Bisswunden wird für den morgigen Donnerstag erwartet.