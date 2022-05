Herr Franzoni, wem würden Sie die vierte Dosis empfehlen?

„ Meiner Meinung nach ist eine 2. Booster-Impfung für die Risikogruppen absolut unerlässlich. ” — Patrick Franzoni

Dr. Patrick Franzoni: Ja, leider ist das in Südtirol nicht anders. Die Zahlen zeigen, dass das Verabreichen der vierten Dosis bzw. der zweiten Booster-Impfung bei den über 80-Jährigen und den über 60-Jährigen mit Vorerkrankungen nur sehr schleppend vorangeht. Das finde ich aktuell sehr schade, da sich die Corona-Lage doch deutlich gebessert hat: Ich denke da in erster Linie an die Krankenhäuser, die letztens wirklich stark entlastet worden sind.Dr. Franzoni: Die zweite Booster-Impfung, für die zuvor angesprochenen Risikogruppen, ist meiner Meinung nach absolut unerlässlich und sollte nach Möglichkeit so schnell wie möglich gemacht werden. Die Impfung sorgt schließlich für einen milderen Krankheitsverlauf und Studien haben zudem bewiesen, dass der Antikörperspiegel ebenfalls verstärkt aufgebaut wird. Mit Hilfe der vierten Dosis können sich die Risikogruppen speziell gegen die neuen, ansteckenderen Wellen schützen: Die Wahrscheinlichkeit mit einer Covid-Infektion im Krankenhaus zu landen, würde durch die zweite Booster-Impfung auf ein absolutes Minimum reduziert werden.