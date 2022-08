Herr Kaser, wie sieht Südtirol im Jahr 2050 aus? Herr Kaser, wie sieht Südtirol im Jahr 2050 aus?

Der Meraner Georg Kaser zählt zu den einflussreichsten Klimaforschern der Welt. Im Interview mit s+ erklärt er, welche Probleme der Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten in Südtirol mit sich bringen wird und was man schnellstmöglich tun sollte, bevor es zu spät ist.