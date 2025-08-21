<b>Herr Peterlin, ist der Sommer nun endgültig vorbei?<\/b><BR \/>Dieter Peterlin: Der Hochsommer schon. In den vergangenen Tagen hat es merklich abgekühlt in Südtirol, auch durch die Regenschauer. Am Wochenende wird es aber schon wieder wärmer, die Temperaturen klettern bis auf 29 Grad. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71096231_quote" \/><BR \/><BR \/><b>Die Hitze kommt also wieder zurück?<\/b><BR \/>Peterlin: Nein. Kommende Woche wird das Wetter zwar stabil, mit Sonne und ein paar Wolken, aber die Temperaturen pendeln sich um die 26 bis 27 Grad ein. Natürlich kann es vorkommen, dass es hin und wieder 30 Grad geben wird. Aber der Hochsommer ist definitiv vorbei für dieses Jahr. Nun beginnt der Spätsommer.<BR \/><BR \/><b>Es ist in Südtirol also mit keiner Hitzewelle mehr zu rechnen?<\/b><BR \/>Peterlin: Nein, das kann man definitiv ausschließen. <h3>\r\nSo geht es die kommenden Tagen wettertechnisch weiter in Südtirol<\/h3>Am morgigen <b>Freitag<\/b> kommt es mit Nordföhn zu einer allmählichen Wetterbesserung. In der Früh kann es am Alpenhauptkamm noch etwas regnen, dann lockern die Wolken auf und es stellt sich recht sonniges Wetter ein. <BR \/><BR \/>Am <b>Samstag<\/b> scheint verbreitet die Sonne, am Nachmittag steigt die Schauerneigung leicht an. <BR \/><BR \/>Auch der <b>Sonntag<\/b> bringt oft sonniges Wetter mit einzelnen Regenschauern in der zweiten Tageshälfte. <BR \/><BR \/>Am <b>Montag<\/b> gibt es zunächst in vielen Tälern Hochnebel, danach stellt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken ein.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>