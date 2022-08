Herr Peterlin, wie wird das Wetter die nächsten Tage?

„Heiß, aber nicht zu heiß, hochsommerlich, aber keine Hitzewelle“, so beschreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin das Wetter für die kommenden Tage.Am morgigen Mittwoch gibt es laut Landeswetterdienst Sonne von früh bis spät, nachmittags entstehen einige harmlose Quellwollen. Am Donnerstag geht es stabil weiter.„Am Freitag wird es dann wechselhafter“, erklärt Peterlin. So nehmen die Wolken zu, im Tagesverlauf sind Gewitter möglich. Am Wochenende geht es hingegen wieder sonnig weiter, „die Temperaturen erreichen bis zu 34 Grad Celsius“, blickt der Landesmeteorologe voraus.