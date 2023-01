Herrliches Winterwetter hält an

Überwiegend sonnig, Schneefälle im Norden

Egal ob auf der Piste, auf einer Almhütte oder auf dem Eislaufplatz: Die Südtiroler nutzten das herrliche Wetter am Samstag für Aktivitäten im Freien.Und auch am Sonntag erwartet uns viel Sonnenschein. Nur wenige, harmlose Wolken am Nachmittag können über den strahlend blauen Himmel ziehen. Außerdem lässt der Wind etwas nach. Während es am Morgen noch frostig ist, steigen die Temperaturen im Laufe des Tages auf Höchstwerte von 1 Grad Celsius im Wipptal bis 8 Grad Celsius im Unterland. Also Rucksack packen und raus in die herrliche Winterlandschaft!Sonnig geht es auch in der kommenden Woche weiter. Am Montag scheint zunächst verbreitet die Sonne, bevor es am Nachmittag besonders im Norden des Landes unbeständig wird. Am Alpenhauptkamm kann es schneien. Am meisten Sonnenschein ist am Dienstag zu erwarten, bevor es am Mittwoch besonders im Norden Südtirols wieder wechselhafter wird.Mit weiteren Schneefällen kann erst in der Nacht auf Donnerstag wieder gerechnet werden. Allerdings nur in den nördlichen Teilen des Landes – Richtung Süden soll es in der kommenden Woche trocken bleiben.