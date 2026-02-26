Wie berichtet, starb der zweijährige Domenico am vergangenen Samstag an den Folgen einer missglückten Herztransplantation. Die Entnahme des Spenderherzes erfolgte am Bozner Krankenhaus. Als das Organ in Neapel ankam, wurde es Domenico transplantiert. Wie sich herausstellte, war es beschädigt. <BR \/><BR \/>Laut Nachrichtenagentur Ansa bestätigt ein Foto nun, was bereits durchgesickert war: Das Spenderherz soll in einer einfachen Kühlbox aus Hartplastik transportiert worden sein, ähnlich denen, die man benutzt, um Getränke und Speisen kühl zu halten, wenn man einen Ausflug macht. Das Transplantationsteam soll besagte Box nach Bozen mitgebracht und zum Transport verwendet haben. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281771_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ersten Erkenntnissen zufolge soll für die Schädigung des Organs aber die Art des verwendeten Kühlmittels entscheidend gewesen sein. Das Organ soll auf Trockeneis gebettet worden sein, welches es buchstäblich zum Erfrieren brachte.<BR \/><BR \/>Warum war das Team so schlecht ausgerüstet? Und warum wurde Trockeneis für den Transport des Spenderherzens verwendet? Diese Fragen stehen derzeit im Fokus der Ermittlungen, die von der Staatsanwaltschaft Neapel geleitet werden. Diese hat einen Antrag auf ein Beweissicherungsverfahren gestellt, im Rahmen dessen der Leichnam Domenicos obduziert werden soll – ein entscheidender Schritt, da die Autopsie Aufschluss über die Todesursache des Kindes geben kann. <BR \/><BR \/>Heute wird die Staatsanwaltschaft Neapel zudem technische Sachverständige damit beauftragen, die beschlagnahmten Mobiltelefone jener sieben Personen aus dem Transplantationsteam in Neapel zu untersuchen, gegen die derzeit ermittelt wird. Es steht der Verdacht auf fahrlässige Tötung im Raum. Bislang stehen im Ermittlungsregister keine Personen, die im Bozner Krankenhaus tätig sind. <BR \/><BR \/>Nichtsdestotrotz steht natürlich das Krankenhaus Bozen auch im Fokus der Untersuchungen. Neben der Staatsanwaltschaft schaltete sich auch das Gesundheitsministerium ein. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/missglueckter-herztransport-roemische-inspektoren-im-krankenhaus-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gestern trafen deren Inspektoren in Bozen ein.<\/a> Sie hatten die Aufgabe, Unterlagen zum Vorfall zu beschlagnahmen. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Inspektoren entsprechende Maßnahmen im Krankenhaus Monaldi in Neapel durchgeführt.