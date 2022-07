Herz erstmals in Italien in „smarter Hülle“ transportiert – Kind gerettet

Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet, hat das kleine 60-Gramm-Herz einem Kind, das monatelang im Krankenhaus „Bambino Gesù“ lag, das Leben gerettet.Es handle sich um die erste Transplantation in Italien, bei der auf pädiatrischer Ebene ein innovatives temperaturgesteuertes Herztransportsystem eingesetzt wurde.Das System garantiert eine konstante Organtemperatur von 5 Grad und ermöglicht den an der Transplantation beteiligten Ärzten über eine spezielle App, den Standort des Transports zu verfolgen und die Temperatur des Herzens aus der Ferne zu überwachen.Grundlage des gesamten Mechanismus ist eine Art „smarte Hülle“, in der das Herz in eine Kühllösung getaucht wird, damit es transportiert werden kann.Das Kind, das das Organ erhielt, hatte eine restriktive Myokardiopathie und musste vor der Transplantation mit einem Kunstherz unterstützt werden. Die Operation verlief erfolgreich, der Zustand des Kindes sei gut und es wurde bereits aus dem Krankenhaus entlassen, hieß es.