Herz-Jesu 2022: Senden Sie uns Ihr schönstes Foto

Die Tradition des Herz-Jesu-Feuers geht auf das Jahr 1796 zurück, als die Truppen Napoleons drohten, Tirol anzugreifen. Folglich vertrauten die Tiroler Landstände ihre Heimat dem „Heiligsten Herzen Jesu“ an und erbaten dadurch Schutz.Nach dem überraschenden Sieg der einheimischen Truppen, wiederholte Andreas Hofer 1809 den Schwur und als auch dieser am Bergisel die Franzosen besiegte, wurde der Herz-Jesu-Sonntag endgültig zum Feiertag erhoben. Seitdem werden am zweiten Sonntag nach Fronleichnam jährlich die Bergfeuer entzündet.Sie haben ein Bild der Herz-Jesu-Feuer, das unbedingt gesehen werden muss? Dann laden Sie ihr schönstes Herz-Jesu-Foto in diesem Artikel hoch.Viel Spaß!

