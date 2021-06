Herz Jesu: Das Gelöbnis wird erneuert

Im Jahre 1796, als die Truppen Nepoleons drohten, Tirol gefährlich zu werden, vertrauten Tiroler Landstände ihre Heimat dem „Heiligsten Herzen Jesu“ an und erbaten dadurch Schutz.Nach dem überraschenden Sieg der einheimischen Truppen wurde das Gedenkfest an das Gelöbnis auf den 3. Sonntag nach Pfingsten gelegt.1809 wiederholte Andreas Hofer schließlich den Schwur aufs Neue und als auch dieser am Berg Isel die Franzosen besiegte, wurde der Herz-Jesu-Sonntag endgültig zum Hohen Feiertag erhoben.In ganz Tirol wird daher am 2. Sonntag nach Fronleichnam gefeiert, sowohl in der Kirche als auch außerhalb. So folgen auch heuer wieder in vielen Ortschaften feierliche Prozessionen auf das Hochamt.Für die Herz-Jesu-Feiern am Sonntag braucht es keine eigenen behördlichen Genehmigungen.Bei den kirchlichen Feiern gelten die allgemeinen Regeln: Am Kircheneingang müssen die Hände desinfiziert werden, in der Kirchen gelten Masken- und Abstandspflicht. Auch bei Prozessionen ist darauf zu achten, dass die Abstände eingehalten und die Masken getragen werden. Diese Sicherheitsregeln gelten auch beim Entzünden der Feuer am Abend.STOL sucht die schönsten Herz-Jesu-Feuer. Ihr Foto ist so toll gelungen, dass es jeder sehen muss? Dann schicken Sie es uns von Sonntag, 18 Uhr bis Montag, 18 Uhr, mit einer kurzen Beschreibung.Die Fotos mit den meisten Stimmen werden im Tagblatt „Dolomiten“ abgedruckt.

stol