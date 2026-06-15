Die Tradition des Herz-Jesu-Feuers geht auf das Jahr 1796 zurück, als die Truppen Napoleons drohten, Tirol anzugreifen. Folglich vertrauten die Tiroler Landstände ihre Heimat dem „Heiligsten Herzen Jesu“ an und erbaten dadurch Schutz.<BR \/><BR \/>Nach dem überraschenden Sieg der einheimischen Truppen wiederholte Andreas Hofer 1809 den Schwur und als auch dieser am Bergisel die Franzosen besiegte, wurde der Herz-Jesu-Sonntag endgültig zum Feiertag erhoben. Seitdem werden am zweiten Sonntag nach Fronleichnam jährlich die Bergfeuer entzündet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1323972_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDie schönsten Herz-Jesu-Fotos<\/h3>Die Redaktion erreichten am Sonntag unzählige Fotos von den Herz-Jesu-Feiern unserer Leser. Wir zeigen Ihnen hier eine Auswahl.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75183560_gallery" \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75184350_gallery" \/><BR \/><BR \/><i>STOL durfte in diesem Jahr beim „Zmailer Hof“ hoch über Schenna dabei sein und den „Fuirern“ beim Aufbau und entzünden des Herz-Jesu-Feuers über die Schultern schauen.<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="CuRmsmOv"><\/video-jw>\n