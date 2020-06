Herz-Jesu-Feuer in Gedenken an Lukas Forer

Das Herz-Jesu-Feuer in Form eines mit einem Kreuz und Flammen geschmückten Kelches wird schon seit einigen Jahren von einer Reihe junger Männer aus Sand in Taufers entzündet.Dieses Jahr wurde das Feuer – aus einem besonders traurigem Anlass – kurzerhand erweitert. In Gedenken an ihren verunglückten Freund Lukas Forer erhellten zusätzlich dessen Initialen L und F, angebracht an der steilen Felsenwand neben dem traditionellen Feuer, den nächtlichen Himmel in Sand in Taufers. Wie berichtet , war der 43-Jährige am Samstag, 6. Juni, bei einer Felsübung bei den Reinbach-Wasserfällen ums Leben gekommen. Die Trauer und Fassungslosigkeit über seinen frühen und plötzlichen Tod ist groß.

