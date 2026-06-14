Die Tradition des Herz-Jesu-Feuers geht auf das Jahr 1796 zurück, als die Truppen Napoleons drohten, Tirol anzugreifen. Folglich vertrauten die Tiroler Landstände ihre Heimat dem „Heiligsten Herzen Jesu“ an und erbaten dadurch Schutz.<BR \/><BR \/>Nach dem überraschenden Sieg der einheimischen Truppen wiederholte Andreas Hofer 1809 den Schwur und als auch dieser am Bergisel die Franzosen besiegte, wurde der Herz-Jesu-Sonntag endgültig zum Feiertag erhoben. Seitdem werden am zweiten Sonntag nach Fronleichnam jährlich die Bergfeuer entzündet.<h3>\r\nSTOL sucht die schönsten Herz-Jesu-Fotos<\/h3>Sie haben ein Bild der Herz-Jesu-Feuer, das unbedingt gesehen werden muss?<BR \/><BR \/>Schicken Sie Ihre persönlichen Schnappschüsse unter dem Betreff „Herz Jesu“ an <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">redaktion@stol.it<\/a>.