Herzensangelegenheit: Geflüchtete helfen Rentnerin beim Wiederaufbau

Die 66-jährige Kornelia Karbaum hat beim Hochwasserunglück in Deutschland große Verluste einstecken müssen, mitunter ihr geliebtes Gartenhäuschen, das sie im Andenken an ihren Mann besaß. Ihr kleiner Garten wurde von den Fluten regelrecht zerstört und jahrelange Arbeit war dahin. „Der Garten ist alles, was mir von meinen Liebsten geblieben ist“, sagt sie.Doch einige jesidische Geflüchtete ließen es sich nicht nehmen, die ältere Dame beim Wiederaufbau zu unterstützen. Der 25-jährige Maher Mando sagt dazu: „Bomben und Verfolgung haben uns die Heimat genommen, aber die Deutschen gaben uns ein neues Zuhause. Dafür möchten wir uns mit der Kraft unserer Hände bedanken.“

