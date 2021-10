Herzogin Camilla: „Kultur des Schweigens“ bei Gewalt gegen Frauen

Es gelte, eine „Kultur des Schweigens“ zu durchbrechen, sagte die Ehefrau von Thronfolger Prinz Charles am Mittwochabend in London, wie die BBC berichtete.Wichtig sei zudem, Männer einzubinden und sie dazu zu bringen, ihre Einstellung zu ändern.„Nötig ist die ganze Gemeinschaft, Männer und Frauen, um die Lügen, Worte und Taten zu beseitigen, die eine Kultur fördern, in der sexuelle Übergriffe als normal angesehen werden“, sagte die Herzogin von Cornwall beim Startschuss für das Projekt Shameless, das die Einstellung zu sexueller Gewalt ändern will.Opfer müssten unterstützt werden, forderte Camilla.

apa