Die vom Gesundheitsministerium entsandten Inspektoren haben Bozen verlassen, nachdem sie im Krankenhaus Unterlagen zum Fall des beschädigten Herzens gesichtet hatten, das dem zweijährigen Domenico aus Neapel transplantiert worden war.<BR \/><BR \/>Während ihres zweitägigen Aufenthalts rekonstruierten die Inspektoren detailliert den gesamten Ablauf der Organentnahme sowie den Transport des Organs nach Neapel.<BR \/><BR \/>Die vollständige Dokumentation wurde sichergestellt, zudem fanden Anhörungen statt.<h3>\r\nDas sagt der Südtiroler Sanitätsbetrieb<\/h3>„Die Inspektion fand in einem sehr konstruktiven und positiven Klima statt“, heißt es vom Sanitätsbetrieb. Seitens des Südtiroler Sanitätsbetriebs sei von Anfang an maximale Zusammenarbeit gewährleistet worden. <BR \/><BR \/>„Die genaue Klärung der Ereignisse liegt auch im Interesse des Südtiroler Sanitätsbetriebs selbst. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht der Südtiroler Sanitätsbetrieb von weiteren Stellungnahmen zu den laufenden Verfahren ab und bringt zugleich volles Vertrauen in die Arbeit der zuständigen Behörden zum Ausdruck“, heißt es.