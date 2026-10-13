Im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 wurden in Österreich insgesamt fast 1.200 Erdbeben registriert und 53 von der Bevölkerung verspürt. In Tirol wurden heuer bereits rund 740 Erdbeben registriert, 408 davon allein seit dem 1. August. <BR \/><BR \/>Damit bildet Tirol derzeit den deutlichen Schwerpunkt der seismischen Aktivität in Österreich. Im engeren Raum Innsbruck-Hall wurden seit Anfang August 28 Erdbeben von der Bevölkerung verspürt. Das entspricht über 50 Prozent aller im Jahr 2026 bislang in Österreich verspürten Erdbeben. <BR \/><BR \/>Ist eine solche Erdbebenserie ungewöhnlich? Vergleichbare Phasen erhöhter Aktivität gab es in Tirol laut GeoSphere bereits mehrfach. Ein Beispiel ist die Erdbebenserie im Raum Waidring\/Pillerseetal im Jahr 2024: Dort wurden 363 Erdbeben registriert, davon 65 von der Bevölkerung verspürt. <BR \/><BR \/>Das stärkste Ereignis erreichte eine Magnitude von ML 3,9. Auch andere Regionen Tirols waren in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder von lokal konzentrierten Erdbebenserien betroffen. Solche Phasen mit zahlreichen Ereignissen innerhalb eines begrenzten Gebietes und Zeitraums sind daher kein einmaliges Phänomen.