Heute am Lesertelefon: Prof. Bernd Gänsbacher

In Sachen Coronavirus und die Impfung dagegen ist er Südtirols Experte schlechthin – und nicht nur. Am heutigen Freitag steht der Sarner Immunologe Prof.Bernd Gänsbacher ab 11 Uhr am Lesertelefon für Fragen Rede und Antwort.