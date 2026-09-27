<h3>\r\nStadtrundfahrt, Stadtviertelwettstreit, Musik, Vorführungen, Werkstätten<\/h3>Der Bozner Radtag findet am heutigen Sonntag zum 30. Mal statt. Die Stadt steht ganz im Zeichen des Fahrrades, der nachhaltigen Mobilität und der Teilhabe.<BR \/><BR \/>Von 9.30 bis 16.30 Uhr ist die Stadt für den motorisierten Verkehr gesperrt. Das legt die entsprechende Verordnung des Bürgermeisters fest. Ausgenommen von den Verkehrssperren sind einige Durchgangsstraßen und wichtige Korridore durch das Stadtgebiet.<h3>\r\nDie Stadtrundfahrt<\/h3>Auch heute ist die Stadtrundfahrt eines der Herzstücke der Veranstaltung: An der Stadtrundfahrt können alle teilnehmen, sie ist kein Wettkampf, nur eine Anmeldung ist notwendig. <BR \/><BR \/>Die erfolgt an einem der fünf Startpunkte, die sich im Firmianpark, im Herzogspark, am Matteottiplatz, am St.-Vigil-Platz oder am Waltherplatz befinden. Die Anmeldung ist von 9.30 bis 16 Uhr möglich.<BR \/><BR \/><i><b>Hier eine grafische Übersicht:<\/b><\/i><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364289_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Die Teilnehmenden erhalten eine Stempelkarte, die an den Kontrollpunkten abgestempelt werden muss. Wer alle Kontrollpunkte passiert hat und die Stempelkarte bis 16.30 Uhr am Festplatz auf den Talferwiesen abgegeben hat, erhält ein T-Shirt (nur solange der Vorrat reicht) und ein Los für die Lotterie. Die Verlosung der Preise, darunter auch schöne Fahrräder, findet um 17.30 Uhr auf dem Festplatz auf den Talferwiesen statt.<BR \/><BR \/>Der Stadtviertelwettstreit Beim traditionellen Stadtviertelwettstreit radeln auch heuer wieder die Stadtviertel um den begehrten Wanderpokal. Es gewinnt das Stadtviertel, das die meisten Teilnehmenden nachweisen kann. Daher muss beim Start der Wohnsitz angegeben werden. <BR \/><BR \/><b><i>Alle Informationen rund um die Verkehrsregelungen lesen Sie hier:<BR \/><\/i><\/b><div class="img-inline inline-file"><hr><a target="_blank" href="https:\/\/s3-images.stol.it\/pdf\/2026\/09\/ordinanza-545-2026-bolzanoinbici.pdf"><img class="uk-img-preserve" src="https:\/\/s3-images.stol.it\/pdf\/2026\/09\/ordinanza-545-2026-bolzanoinbici.jpg" \/><\/a><br><a target="_blank" href="https:\/\/s3-images.stol.it\/pdf\/2026\/09\/ordinanza-545-2026-bolzanoinbici.pdf" title="ordinanza_545_2026_bolzanoinbici"><span class="uk-icon" uk-icon="icon: cloud-download;"><\/span> ordinanza_545_2026_bolzanoinbici <small>(pdf)<\/small><\/a><hr><\/div><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362897_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Teilnehmenden müssen bei ihrer Rundfahrt auch Stempel sammeln.<BR \/>Das Veranstaltungsprogramm Neben der Stadtrundfahrt und dem Stadtviertelwettstreit wird auch heuer wieder viel geboten: Musik, Aufführungen, Werkstätten, Sport und tolle Angebote für Groß und Klein.<BR \/><BR \/>Auf dem Festplatz auf den Talferwiesen gibt es Straßenkünstler, eine Seifenblasen-Show, ein Krankenhaus für Kuscheltiere, Kinderschminken (organisiert vom Roten Kreuz), einen Infostand von Streetwork BZ, einen Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek, eine Radwerkstatt und eine Verpflegungsstation.<BR \/><BR \/>Im Firmianpark wird Live-Musik gespielt, es treten DJ und Akrobaten auf, es gibt inklusive Kunstworkshops und einen Food Truck und es können inklusive Fahrräder ausprobiert werden.<BR \/><BR \/>Im Herzogspark werden Jonglierworkshops angeboten, verschiedene Sportangebote und es gibt Infostände der Vereine.<BR \/><BR \/>Am Matteottiplatz stehen die Sicherheit im Straßenverkehr und die Erste-Hilfe im Mittelpunkt. Es gibt Live-Musik, Tanzvorführungen, Werkstätten und Angebote von verschiedenen Vereinen.<BR \/>Am St.-Vigil-Platz kann man Spielzeug von Anno dazumal bestaunen, Schach spielen, es werden Geschichten erzählt und die Puppen „Pigotte“ von Unicef gebastelt.<BR \/><BR \/>Am Waltherplatz findet eine Fotoausstellung statt: Gezeigt werden Fotos der vergangenen Auflagen des Bozner Radtages und es können historische Fahrräder bewundert werden. Live-Musik der Banda Mascagni, und es wird der Sonderstempel der Post zu „30 Jahre Bozner Radtag“ vorgestellt. Im Kapuzinerpark befinden sich eine Radwerkstatt und eine Verpflegungsstation.<h3>\r\nMuseen und andere Sehenswürdigkeiten<\/h3>Auch die Kultur kommt nicht zur Kurz beim Bozner Radtag. Die Bozner Sektion des FAI lädt zu Führungen durch die Probsteikapelle neben dem Bozner Dom. Geöffnet sind auch das Museum im Semirurali-Haus, die Sonderausstellung unter dem Siegesdenkmal, das Stadtmuseum und Schloss Maretsch. Führungen gibt es auch durch den Bunker-H (reduzierter Eintrittspreis) und das Fernheizwerk. Angeboten wird auch eine Schnitzeljagd zu historischen Orten in Bozen.<BR \/><BR \/>Die 30. Auflage des Bozner Radtages findet auch bei schlechtem Wetter statt.