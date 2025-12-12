Gestreikt wird im öffentlichen Nahverkehr bis 24 Uhr. Mehrere Buslinien und Seilbahnen sind davon betroffen. <BR \/><BR \/>Der Mindestdienst zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 12 und 15 Uhr ist gewährleistet.<h3>\r\nZugstreik bis 21 Uhr<\/h3>Im Zugverkehr wird italienweit bis 21 Uhr gestreikt. Betroffen sind die Züge von Trenitalia, Italo, Trenord und SAD.<BR \/><BR \/>Einige Regionalzüge sind auch für die Dauer des Streiks garantiert. Die Fahrpläne jener garantierten Regionalzüge finden Sie hier:<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/fileadmin\/pdf\/2025\/100G_20250222.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bahnlinie 100 Brenner – Verona<\/a><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/fileadmin\/pdf\/2025\/200G_20250226.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bahnlinie 200 Bozen – Meran<\/a><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/fileadmin\/pdf\/2025\/400G_20250226.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bahnlinie 400 Bruneck – Innichen<\/a><BR \/>Die Busse des Schienen-Ersatzdienstes B400 (Brixen–Bruneck, Betreiber Pizzinini) sind nicht vom Streik betroffen.<BR \/><BR \/>Auch einige Fernverkehrszüge sind garantiert. Einen stets aktuellen Überblick gibt es in der südtirolmobil-App\/Webseite bzw. <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">auf der Website.<\/a><BR \/><BR \/>Trotzdem kann es zu sehr kurzfristigen Fahrplanänderungen bzw. Ausfällen kommen. Es gilt daher, die Anzeigen bzw. Ansagen am Bahnsteig zu beachten.<h3>\r\nFahrtausfälle in vielen Landesteilen<\/h3>Bei den Buslinien kann es in folgenden Gebieten zu Fahrtausfällen kommen:<BR \/><BR \/>SASA: Bozen und Umgebung, Sarntal, Meran und Umgebung, Passeiertal und Unterland<BR \/><BR \/>Simobil: Schlern-Gröden, Unterland und Vinschgau<BR \/><BR \/>Vom Streik betroffen sind auch die Mendel Standseilbahn, die Seilbahn Ritten und die Rittner Schmalspurbahn (Betreiber: STA).<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aktuelle Fahrplanänderungen sind hier ersichtlich. <\/a>