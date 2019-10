Heute darf zum letzten Mal in Österreichs Lokalen geraucht werden

Zum letzten Mal wird am heutigen Donnerstag blauer Dunst durch jene österreichischen Lokale schweben, die zugewartet haben, bis am 1. November das absolute Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft tritt. In Südtirol gilt dieses Rauchverbot schon seit mehreren Jahren.