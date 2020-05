Heute für Notdienst in Kindergarten und Grundschule anmelden

Auf der Grundlage des Landesgesetzes zur Corona-Phase 2 hat die Landesregierung am gestrigen Dienstag die Regeln für den Notdienst in Kindergarten und Grundschule festlegt. ( STOL hat berichtet Demnach können Eltern, die einen Betreuungsbedarf nachweisen können,, um die Inanspruchnahme des Betreuungsnotdienstes für ihre Kinder online ansuchen.Das Ansuchen ist sowohl auf den Webseiten des Landes zu Bildung und Sprache sowie auf der Landeswebseite zum Neustart zu finden.Die Ansuchen werden bereits am morgigen Donnerstag geprüft werden. Die Eltern werden bis Freitag dieser Woche über die Zulassung zum Notdienst informiert.Die Betreuung soll mit 18. Mai anlaufen und bis einschließlich 16. Juni 2020 dauern. Dabei werden jeweils 4 Kinder im Kindergarten und 6 Kinder in der Grundschule in einem Raum begleitet und beaufsichtigt, stets unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen.

lpa/stol