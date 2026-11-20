In Italien gibt es am heutigen Freitag einen gesamtstaatlichen Streik, der zahlreiche Bereiche des öffentlichen Lebens treffen könnte. Die Gewerkschaft CGIL hat sowohl Beschäftigte im öffentlichen Dienst als auch Arbeitnehmer der Privatwirtschaft zum ganztägigen Ausstand aufgerufen. In etwa 100 Städten sind Kundgebungen und Demonstrationen vorgesehen.<h3>\r\nGewerkschaften protestieren gegen Regierungspolitik<\/h3>Im Mittelpunkt des Protests stehen die steigenden Lebenshaltungskosten und die Finanz- und Haushaltspolitik der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. <BR \/><BR \/>Die Gewerkschaft verlangt außerdem zusätzliche Mittel für das Gesundheits- und Bildungswesen sowie für Sozialleistungen. Kritik gibt es auch an den vorgesehenen Mehrausgaben für Rüstung. Weitere Forderungen betreffen die Rentenpolitik und die Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz.<h3>\r\nBahnverkehr von Freitagabend bis Samstag betroffen<\/h3>Besonders Reisende müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Das Personal der staatlichen Bahngesellschaft FS legt die Arbeit von Freitag um 21 Uhr bis Samstag um 20 Uhr nieder. In diesem Zeitraum sind Zugausfälle und Verspätungen möglich.<BR \/><BR \/>Die Auswirkungen sind auch in Südtirol spürbar. Betroffen sind sowohl die Regional- als auch die Fernverkehrsverbindungen von Trenitalia und SAD. Eine Übersicht über die garantierten Zugverbindungen ist über die App von Südtirolmobil abrufbar.<h3>\r\nAusfälle auch bei Busdiensten möglich<\/h3>Mit Einschränkungen muss zudem bei mehreren Busbetreibern gerechnet werden. Nach Angaben des Landespresseamtes können folgende Dienste betroffen sein:<BR \/><BR \/><b>SASA:<\/b> Linien in Bozen und Umgebung, im Sarntal, in Meran und Umgebung, im Passeiertal sowie im Unterland.<BR \/><BR \/><b>Simobil:<\/b> Verbindungen im Gebiet Schlern-Gröden, im Unterland und im Vinschgau.<BR \/><BR \/>Auch auf der Rittner Schmalspurbahn sind streikbedingte Ausfälle nicht ausgeschlossen.<BR \/><BR \/>Für die vorgesehenen Mindestdienste ist gesorgt: Diese werden von 6 bis 9 Uhr sowie von 12 bis 15 Uhr aufrechterhalten.<h3>\r\nSanitätsbetrieb hält dringende Leistungen aufrecht<\/h3>Mögliche Folgen des Streiks gibt es auch im Gesundheitswesen. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb rechnet damit, dass es bei nicht dringenden Untersuchungen und Dienstleistungen zu Verzögerungen kommen kann.<BR \/><BR \/>Die Versorgung bei medizinischen Notfällen und dringenden Leistungen bleibt hingegen gewährleistet.