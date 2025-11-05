Der Mond erscheint dann besonders groß, weil er am Mittwoch um 23.16 Uhr nur rund 356.400 Kilometer von der Erde entfernt sein wird. Zu anderen Zeiten sei der Mond mehr als 400.000 Kilometer von der Erde entfernt.<BR \/><BR \/>Das immer wiederkehrende Schauspiel eines Supermondes mit einem teils leicht rötlich schimmerndem Trabanten ist durch die nicht kreisrunde Umlaufbahn um unseren Heimatplaneten bedingt. <BR \/><BR \/>Nach Angaben des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums beträgt die größte Entfernung rund 405.000 Kilometer.<BR \/><BR \/><b>Wenn Sie den Mond beobachten, schicken Sie uns Ihr Foto an<\/b> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">redaktion@stol.it<\/a>