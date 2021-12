Heute großer Spendenmarathon für „Südtirol hilft“

Auch die Spendenbereitschaft der Bevölkerung ist groß. Schon in den vergangenen Tagen haben zahlreiche Privatpersonen und Firmen über die Banken und mittels Kreditkarte gespendet. Medial abgeschlossen wird die Aktion heute mit dem großen Spendenmarathon. „Wir sind für jede Spende dankbar. Die Zahl der Notfälle hat sich im letzten Jahr fast verdoppelt und mit den Spenden können wir sicher wieder viel bewegen“, unterstreicht Feuer.Weihnachten 2021 ist immer noch anders. Eine neue Welle droht und die Ungewissheit, wie unser Alltag morgen aussieht, ist immer noch da. Gut, dass zumindest die Solidarität und die Hilfebereitschaft der Südtiroler ungebrochen ist und wir nach wie vor füreinander einstehen. Die Lose der beiden Lotterien, die für den guten Zweck auf die Beine gestellt wurden, fanden reißenden Absatz.Dabei gibt es auch heuer wieder Urlaub in unserem schönen Land zu gewinnen. Gleich 14 Gewinner können sich dieses Jahr über eine Woche Urlaub für 2 Personen in einem der 29 Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol freuen. Die Ziehung erfolgt nach den Feiertagen, sodass die Lose ein schönes Weihnachtsgeschenk mit Spannung sind.„Wir haben es heuer wieder gewagt, zu den altbekannten Promiversteigerungen zurückzukehren und sind dabei wieder auf großes Interesse gestoßen. Es wurde fieberhaft mitgesteigert und am Ende kam eine unglaubliche Summe für den guten Zweck zusammen“, ist Feuer mehr als zufrieden. Das Angebot sei ausgesprochen bunt und immer etwas ganz Spezielles, das man nirgendwo anders bekommt.Den Anfang machte der Autor Ralph Neubauer. Er schreibt im nächsten Jahr einen weiteren Südtirol-Krimi und dabei konnte man eine der Figuren ersteigern. Weiter ging es mit einer Wanderung inklusive privatem Konzert mit Max von Milland. Ziel der Wanderung wird die Rossalm auf dem Brixner Hausberg sein. Einen ganzen Tag am Set des Bozen-Krimis inklusive Komparsenrolle und einem Abendessen mit Hauptdarstellerin Chiara Schoras gab es am Freitag zu ersteigern, am Samstag ging es um eine Nacht samt Sternemenü und sportlichen Aktivitäten bei Chefkoch Cristian Bertol am Nonsberg. Immer höher steigen die Summen für einen Kochkurs mit dem Fernsehkoch Mike Süsser bei Italia & Amore, für ein Golfspiel mit Georg Kofler und abschließend mit einem atemberaubenden Formel 1-Wochenende in Imola inklusive Besuch beim Haas-Team.Die vorweihnachtliche Aktion erreicht heute mit dem großen Spendenmarathon ihren Höhepunkt. Die Radiosender „Südtirol 1“ und „Radio Tirol“ stellen ihr Programm ganz in den Dienst der guten Sache. 15 Stunden lang berichten sie über „Südtirol hilft“, bringen Beispiele, wie geholfen wird und informiert über die verschiedenen Möglichkeiten zu spenden. „Jede Spende ist willkommen“, unterstreicht Heiner Feuer. „Zusammen können wir viel bewegen“, ist er überzeugt.Spenden können sie über die kostenlose Nummer 800 832 890 oder auf der Webseite von Südtirol hilft. Natürlich ist auch der direkte Weg zur Bank möglich. Bei allen lokalen Bankinstituten sind Konten eingerichtet, auf die Spenden überwiesen werden können. Auf der Homepage von „Südtirol hilft“ gibt es die Bankkoordinaten dazu, aber auch alle Informationen zur Aktion und die Möglichkeit, mittels Kreditkarte oder Onlinebanking direkt zu zahlen.Die Spenden sind steuerlich absetzbar, da „Südtirol hilft“ ein anerkannter Hilfsverein ist. Diese Möglichkeit haben auch heuer wieder zahlreiche Unternehmen genutzt, die auf Weihnachtsgeschenke oder auf Weihnachtspost verzichtet und stattdessen an „Südtirol hilft“ gespendet haben.

