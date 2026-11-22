<b>Mit 21 Jahren an der Orgelbank<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387266_image" \/><\/div>\r\nGerade einmal 21 Jahre alt ist der Organist Oliver Rassler aus Unterinn am Ritten. „Das Schönste am Orgelspielen ist für mich, den Gottesdienst zu begleiten. Die Orgel ist die Königin der Instrumente: Sie vereint die Klangfülle eines ganzen Orchesters“, erzählt er. „Man lernt nie aus. Jede Messe ist eine neue Erfahrung.“ Seit einigen Jahren unterstützt der Student, der hauptsächlich in Innsbruck lebt, seine Heimatpfarrei als Organist. Voll besetzte Kirchen sind heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Umso mehr bewegt es ihn jedes Mal aufs Neue, wenn das Gotteshaus bis auf den letzten Platz gefüllt ist und er alle Register ziehen kann. Zur Orgel fand Rassler über das Klavier. Während einer Sommermusikwoche in Brixen belegte er das Nebenfach „Orgel“ bei Bernhard Pattis und entdeckte dabei seine Begeisterung für das Instrument. Der Kirchenmusikreferent Dominik Bernhard motivierte ihn, den Kirchenmusiklehrgang zu absolvieren. „Der Umstieg vom Klavier auf die Orgel ist anspruchsvoll, insbesondere durch die zusätzliche Koordination von Manual- und Pedalspiel. Das war am Anfang eine regelrechte Sisyphusarbeit, wie Dominik Bernhard immer gesagt hat“, erzählt Rassler mit einem Schmunzeln. <BR \/><BR \/><b>Seit 47 Jahren an der Orgel<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387269_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Die Orgel ist ein großartiges und facettenreiches Instrument“, sagt Barbara Berger Mayr aus Kardaun. Mehr als ihr halbes Leben hat die 63-Jährige auf der Orgelbank verbracht: Mit elf Jahren lernte sie Klavier, mit 15 kam die Orgel dazu. Die gebürtige Haslacherin hielt sich häufig im Pfarrzentrum des Bozner Stadtviertels auf und wurde vom damaligen Pfarrer gefragt, ob sie das Instrument lernen möchte. Man wollte nämlich eine Orgel ankaufen. „Da entwickelte ich eine Passion dafür“, erzählt sie. Seit 47 Jahren spielt sie regelmäßig beim Gottesdienst am Sonntag. In all den Jahren hat sich die Schönheit der Instrumente nicht verändert, aber die Zahl der Kirchgänger hat abgenommen. „Das beschäftigt mich natürlich auch als Organistin. In Kardaun haben wir eine kleine, aber feine Pfarrgemeinde, von der ich viel Wertschätzung bekomme“, berichtet Berger Mayr. Die Messbesucher bleiben immer sitzen, bis sie den Auszug fertig gespielt hat, und manchmal gibt es sogar noch einen Applaus. Und welches Musikstück liegt der langjährigen Organistin persönlich am Herzen? „Ich liebe Bach und alte französische Meister – eine schöne farbige Musik“, verrät sie. <b><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 177.78%; padding-top: 0; height: 0;"><iframe title="Kopie - junge Generation" frameborder="0" width="360" height="640" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" src="https:\/\/view.genially.com\/6afb53fe4ccefa19ea7bc668" type="text\/html" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all"><\/iframe> <\/div> <\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Wie wird man Organist oder Organistin in Südtirol?<\/b><BR \/><BR \/>Wer in Südtirol Orgel spielen lernen möchte, kann bereits im Alter von etwa zehn Jahren mit dem Unterricht an einer Musikschule beginnen. Vorkenntnisse am Klavier sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. Im Mittelpunkt der Ausbildung stehen zunächst das Erlernen des Instruments und das Kennenlernen seiner vielfältigen Klangmöglichkeiten und Literatur.<BR \/><BR \/>Wer später als Organistin oder Organist Gottesdienste musikalisch gestalten möchte, benötigt darüber hinaus besondere Kenntnisse im liturgischen Orgelspiel. Dazu gehören vor allem die Begleitung des Gemeindegesangs, das Vorspielen von Kirchenliedern und die musikalische Gestaltung der Liturgie. Je nach Schwerpunkt des Orgelunterrichts werden diese Fähigkeiten bereits an der Musikschule vermittelt.<BR \/><BR \/>Der zweijährige Kirchenmusiklehrgang des Verbandes der Kirchenmusik Südtirol bietet die Möglichkeit, diese Kenntnisse gezielt zu vertiefen und sich umfassend auf den Orgeldienst in den Pfarreien vorzubereiten. Neben dem liturgischen Orgelspiel werden dabei auch wichtige Grundlagen in Liturgik, Harmonielehre, Gehörbildung und weiteren kirchenmusikalischen Fächern vermittelt.<BR \/><BR \/>Information und Beratung<BR \/>Verband der Kirchenmusik Südtirol<BR \/>Domplatz 2, 39100 Bozen<BR \/>Tel. 0471 306246<BR \/>info@kirchenmusik.it<BR \/>www.kirchenmusik.it