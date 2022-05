Heute ist der gesamtstaatliche Tag gegen den Schmerz

Der heutige nationale Tag gegen den Schmerz wird in diesem Jahr bereits zum 21. Mal begangen. Dieser Tag zielt darauf ab, die Bevölkerung durch Informationen sowie durch Sensibilisierungs- und Solidaritätsveranstaltungen für die Linderung von körperlichen und seelischen Leiden von Kranken zu sensibilisieren. Dies besonders im Hinblick auf all jene, bei denen Heilung nicht mehr möglich ist, sehr wohl aber eine Linderung der Schmerzen.„Es ist wichtig, dieses Themenfeld etwas mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken“, unterstreicht Massimo Bernardo, Direktor der betrieblichen komplexen Struktur Palliative Care im Südtiroler Sanitätsbetrieb. „Auch wir als Dienst haben in den vergangenen Jahren diesen Tag immer zum Anlass genommen, um durch verschiedene Veranstaltungen die Themen Schmerz- und Palliativmedizin der Öffentlichkeit bewusster zu machen. In den vergangenen 2 Jahren war dies aufgrund der Pandemie leider nicht möglich.“Auch in diesem Jahr ist das Veranstaltungsprogramm italienweit noch etwas reduziert. So entfällt etwa die Pressekonferenz zur Verleihung des Preises „Gerbèra d'oro“ an Sanitätsbetriebe oder Institute, die sich durch das gute Funktionieren von persönlichen Dienstleistungen, einschließlich der Schmerztherapie, ausgezeichnet haben und damit einen konkreten Beitrag zur Entwicklung einer Kultur der Linderung von körperlichen und seelischen Leiden geleistet haben.In Bozen wird anlässlich des Tages ein Fortbildungsseminar mit dem Titel „Worte und Vertrauen - die 2 Säulen guter Pflege“ für Ehrenamtliche und Pflegekräfte im Palliativbereich veranstaltet, in dessen Rahmen auch verschiedene Workshops stattfinden.Das Seminar wird in Zusammenarbeit mit der Vereinigung „Il Papavero - der Mohn“ organisiert, welche die Palliativmedizin unterstützt.Referent wird Sandro Spinsanti sein, Professor für Medizinethik und italienweit bekannter Autor zahlreicher Bücher zum Thema.Zentrales Thema des Seminars wird die Palliativpflege sein, „wo die Linderung von Leiden und die Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse der Person im Vordergrund stehen“, wie es im Text zur Veranstaltung heißt.Denn die Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen im fortgeschrittenen Stadium und die Linderung ihrer seelischen und körperlichen Schmerzen ist eine Aufgabe, der sich medizinisches und pflegendes Personal nicht nur einen Tag, sondern das gesamten Jahr über widmet.