Heute ist der Tag gegen Gewalt an Frauen

In Südtirol gibt es 5 Wohneinrichtungen für Frauen, die Gewalt erleiden mussten: je ein Frauenhaus in Bozen, Meran und Brixen, weiters das Haus der geschützten Wohnungen in Bozen, sowie die geschützten Wohnungen in Bruneck.





Insgesamt stehen etwa 38 Wohnungen für Frauen und ihre Kinder bereit. Ist in dem einen Haus kein Platz frei, dann wird versucht, die betroffene Frau, wenn es vertretbar ist, im Frauenhaus in einer anderen Gemeinde unterzubringen.Frauen brauchen oft sehr schnell eine sichere Unterkunft: Ist landesweit kein Platz da, werden diese Frauen auch in Hotels untergebracht.Ein Hotel hat gegenüber einem Frauenhaus aber den Nachteil, dass der Schutz nicht der gleiche ist.In Bozen wären Übergangswohnungen vorgesehen – für die Zeit nach dem Frauenhaus-Aufenthalt, doch diese Wohnungen sind noch nicht zugänglich.

