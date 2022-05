Heute ist Freitag, der 13. – Wie abergläubisch sind Sie?

Wenn der 13. Tag eines Monats auf einen Freitag fällt, ist bei abergläubigen Menschen die Sorge vor einem Missgeschick oft besonders groß. Während dieser Tag in gewissen Jahren bis zu 3 Mal im Kalender ansteht, droht das vermeintliche Unglücksdatum 2022 nur ein Mal – und zwar heute.Doch woher kommt eigentlich der Aberglaube, das einem Freitag, dem 13., besonders aufzupassen sei? An diesem Tag verbindet sich die vermeintliche Unglückszahl mit dem Unglückstag.Nach christlicher Tradition sollen an einem Freitag etwa Adam und Eva aus dem Paradies ausgestoßen worden sein, und die Römer Jesus Christus ans Kreuz genagelt haben. Die Zahl wiederum verdankt ihren teils schlechten Ruf in gewissem Maße der 12, die selbst für Vollkommenheit steht. Deren Harmonie gilt dann als gestört: Wenn etwa die 13. Fee im Märchen auftritt, ist das Fiasko quasi vorprogrammiert.