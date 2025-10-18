Die Sammlung am Weltmissionssonntag kommt Projekten in den ärmsten Diözesen der Welt zugute – getragen vom gemeinsamen Gebet und Einsatz der Katholikinnen und Katholiken in allen Ländern. <BR \/><BR \/>„Mission bedeutet Nähe, Trost und Zeugnis, auch in neuen kulturellen und sprachlichen Kontexten“: Irene Obexer Fortin, Amtsleiterin von Missio Bozen-Brixen, lädt vor diesem Hintergrund alle dazu ein, den Sonntag bewusst zu gestalten und die päpstlichen Missionswerke zu unterstützen.<BR \/><BR \/>Weitere Informationen zum Weltmissionssonntag gibt’s auf der <a href="https:\/\/www.bz-bx.net\/de\/weltmissionssonntag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Homepage der Diözese <\/a>und im Sekretariat von Missio Bozen-Brixen, Domplatz 2, Bozen, Tel. 0471 306213, <a href="mailto:missio@bz-bx.net" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">missio@bz-bx.net<\/a>.