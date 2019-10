Heute ist Welttag der Lehrer

Eine E-Mail von Bildungslandesrat Philipp Ach ammer finden Südtirols Lehrer am heutigen Samstag in ihrem Postfach. Darin dankt er ihnen für ihren wertvollen Einsatz: „Es gibt kaum einen anderen Beruf, der so prägend ist, wie der Lehrerberuf“, sagt der Landesrat.





„Lehrer begleiten junge Menschen auf einem guten Teil ihres Weges, und sie werden zu prägenden Persönlichkeiten auf ihrem Bildungs- und Entwicklungsweg.“Deshalb habe sich der Lehrerberuf die entsprechende gesellschaftliche Würdigung mehr als verdient.

d/wib