Heute ist Welttag der Lehrerin und des Lehrers

Der Arbeitskreis Südtiroler Mittel-, Ober- und Berufschullehrer (ASM) möchte in diesem Zusammenhang Eltern, Schüler und die Vertreter in Gesellschaft und Politik dazu einladen, sich darüber bewusst zu werden, was Lehrerinnen und Lehrer in der nunmehr eineinhalbjährigen Zeit der Pandemie auf sich genommen haben, um Kinder und Jugendliche möglichst gut durch diese schwierigen Monate und Jahre zu begleiten.Lehrerinnen und Lehrer haben sich über ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Lehrbeauftragung hinaus trotz einer erhöhten persönlichen Gefährdung immer für die Beibehaltung des Präsenzunterrichtes eingesetzt und diesen auch durchgeführt, auch wenn sie vonseiten manchen Elternhauses nicht immer wohlwollend dabei unterstützt wurden.„Ich möchte im Namen des ASM allen Kolleginnen und Kollegen in den Schulen unseres Landes meine Anerkennung ausdrücken und für ihr großes Engagement danken. Sie haben mit Einsatzbereitschaft, Einfallsreichtum und gesundem Pragmatismus in diesen schwierigen Zeiten Großartiges geleistet und tun das nach wie vor an jedem einzelnen Schultag“, schreibt der ASM-Vorsitzende Christoph Buratti in einer Presseaussendung.

