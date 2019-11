Heute keine Nightliner-Busse: Sicherheit geht vor!

Aufgrund der vielerorts kritischen Straßenverhältnisse und angesichts der bevorstehenden weiteren Niederschläge entfallen am heutigen Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag alle Fahrten der Nightliner-Busse in allen Südtiroler Landesteilen.