1. Mehr Kindergeld in Südtirol ab 2026

Ab Jänner 2026 erhalten Familien in Südtirol höhere Beiträge aus dem Landeskindergeld. Die Landesregierung hat auf Vorschlag von Landesrätin Rosmarie Pamer eine Anpassung der Beiträge und der Einkommensschwellen beschlossen. Zusätzlich wird eine neue ISEE-Wertklasse eingeführt.

2. Sorge um Spatzen-Sänger Norbert Rier

„Es geht mir zurzeit wieder recht gut", sagt ein kämpferischer Norbert Rier. Vor einigen Wochen hat der Spatzen-Chef einen leichten Schlaganfall erlitten – beim Spatzenfest zwischen 10. und 12. Oktober in Kastelruth will er trotzdem wieder mit dabei sein und tausende Fans unterm Schlern begeistern – so wie immer.

3. UN-Kommission wirft Israel Genozid vor – „Gaza brennt"

Israel begeht nach Auffassung der unabhängigen Untersuchungskommission des UNO-Menschenrechtsrats im Gazastreifen Genozid. Vier der fünf in der UNO-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948 erwähnten Tatbestände seien erfüllt, befindet die dreiköpfige Kommission.

4. Gesundheits-QUIZ | Fakt oder Mythos – Hätten Sie es gewusst?

Gesundheit ist eines der Themen, zu dem es unzählige Ratschläge, Halbwahrheiten und Mythen gibt. Was hilft wirklich, und was ist nur ein hartnäckiges Gerücht? Ob es um Ernährung, Bewegung, Schlaf oder kleine Alltagsgewohnheiten geht – oft sind die Grenzen zwischen Fakt und Mythos nicht leicht zu erkennen. Genau hier setzt unser Quiz an: In zehn Fragen können Sie testen, wie gut Sie sich wirklich auskennen.

5. Herr Reichhalter, senkt die A22 nun die Mautgebühren bei Staus und Baustellen?

Das Verwaltungsgericht Latium hat eine Strafe der Antitrustbehörde gegen die Betreiberin der Autostrada Ligure Toscana (Salt) bestätigt. Diese hatte trotz jahrelanger Baustellen und Verkehrsbehinderungen stets die volle Maut kassiert. Das Gericht bewertete dies als unfaire Geschäftspraxis: Wer nicht die volle Leistung erbringe, dürfe auch nicht den vollen Preis verlangen. Was bedeutet das für die Brennerautobahn A22? Auch hier sind Baustellen und Staus an der Tagesordnung. Das sagt A22-Präsident Hartmann Reichhalter dazu.