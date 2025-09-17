<h3>\r\nSüdtirol: Der Spätsommer meldet sich zurück<\/h3>Nach einem wechselhaften Wochenbeginn dürfen sich die Südtiroler auf sonnige und warme Tage freuen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-der-spaetsommer-meldet-sich-zurueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alles rund ums Wetter lesen Sie hier.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1212504_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. „Aussage von Fedez über Sinner und Hitler ist von seltener Dummheit“<\/h3>Der italienische Musiker Fedez hat mit seiner Aussage, Jannik Sinner spreche mit einem Akzent wie Adolf Hitler, für Entsetzen und Empörung gesorgt. Nun melden sich auch die SVP-Parlamentarier zu Wort und sprechen von einer „seltenen Dummheit und einer Beleidigung für die deutschsprachige Minderheit“. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/aussage-von-fedez-ueber-sinner-und-hitler-ist-von-seltener-dummheit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1212507_image" \/><\/div>\r\n<h3>3. Tod von Matilda Ferrari – Busfahrer: „Mir war sofort klar, dass etwas Schreckliches passiert war“<\/h3>Ein erfahrener Busfahrer wurde am Montagmorgen Zeuge des schrecklichen Unfalls in Giustino, bei dem die 15-jährige Matilda Ferrari auf dem Weg zur Schule von einem Betonmischer erfasst und getötet wurde. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tod-von-matilda-ferrari-busfahrer-mir-war-sofort-klar-dass-etwas-schreckliches-passiert-war" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun hat er die Dynamik der Tragödie geschildert.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1212510_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. ABSTIMMUNG | Handy in der Schule? Ja oder Nein: Was sagen Sie?<\/h3>Die Debatte um ein mögliches Handyverbot an Schulen sorgt derzeit für viel Aufmerksamkeit. Das Forum Prävention spricht sich klar gegen ein pauschales Verbot aus und fordert stattdessen klare Regeln, Konzepte und einen offenen Dialog. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/abstimmung-handyverbot-an-den-schulen-was-sagen-sie-dazu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zum Artikel.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1212513_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Die Wut eines Ski-Stars: „Wie viele noch?“<\/h3>Der tragische Tod von Matteo Franzoso sorgt in der Ski-Welt für riesige Trauer – und bei einigen Größen der Szene auch für Wut. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/wintersport\/ski-alpin\/die-wut-eines-ski-stars-wie-viele-noch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1212516_image" \/><\/div>