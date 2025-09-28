<h3>\r\n1. Warum genau dieser Feiertag richtigen Wohlstand schaffen kann<\/h3>Klar, Geld lässt sich zählen. Aber zählt daher nur das Geld? Schaffen nicht andere Dinge – ein Feiertag – womöglich auch Wohlstand? Etwa durch Erholung und Gemeinschaft. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/warum-genau-dieser-feiertag-richtigen-wohlstand-schaffen-kann" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Kommentar von „Dolomiten“-Chef-vom-Dienst Martin Lercher.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218423_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Drohnenangriffe in Europa: „Italien könnte nächstes Ziel sein“<\/h3>Die Spannungen im Ukraine-Krieg nehmen weiter zu. Über Kiew wurden in der Nacht erneut Hunderte Drohnen gesichtet. Auch über der wichtigsten dänischen Militärbasis sowie in Deutschland, Norwegen und an mehreren Grenzgebieten wurden unbekannte Flugobjekte gemeldet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drohnenangriffe-in-europa-italien-koennte-naechstes-ziel-sein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ist Italien das nächste Ziel?<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218426_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Endlich Sonne: Kommt jetzt der goldene Herbst?<\/h3>Nach einer kalten, regnerischen Woche ist am Sonntag endlich die Sonne zurückgekehrt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/endlich-sonne-kommt-jetzt-der-goldene-herbst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch bleibt uns das freundliche Herbstwetter auch in den nächsten Tagen erhalten?<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218429_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Kinder in Umkleidekabinen gefilmt – Vater (33) verhaftet<\/h3>3 Jahre lang soll ein 33-jähriger Mann im Trentino Minderjährige und Erwachsene in den Toiletten von Sport- und Einkaufszentren sowie in Umkleidekabinen von Geschäften gefilmt haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kinder-in-umkleidekabinen-gefilmt-vater-33-verhaftet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Vater von 3 Kindern sitzt nun in U-Haft.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218432_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Simone Giannelli ist wieder Weltmeister!<\/h3>Simone Giannelli ist zum zweiten Mal in Folge Volleyball-Weltmeister! <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/simone-giannelli-ist-wieder-weltmeister" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Bozner hat am Sonntagnachmittag mit Italien das WM-Finale gegen Bulgarien in drei Sätzen gewonnen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218435_image" \/><\/div>\r\n