<h3>\r\n1. Venezuelas Vizepräsidentin übernimmt Regierung <\/h3>Nach der gewaltsamen Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die USA übernimmt Vizepräsidentin Delcy Rodríguez laut örtlichen Medienberichten die Führung des Landes. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/venezuelas-vizepraesidentin-uebernimmt-regierung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Details dazu lesen Sie hier.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257399_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Crans-Montana: Das sind die sechs Opfer aus Italien<\/h3>Seit Sonntagnachmittag herrscht traurige Gewissheit. Wie der italienische Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, mitteilte, konnten mittlerweile alle italienischen Todesopfer der Tragödie von Crans-Montana identifiziert werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tragoedie-von-crans-montana-das-sind-die-sechs-opfer-aus-italien" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es handelt sich um sechs Jugendliche, allesamt minderjährig.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257402_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Kältewelle in Südtirol: Tiefstwerte noch nicht erreicht<\/h3>Die Kälte hat Südtirol fest im Griff. Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin lag der Kältepol des Landes in der vergangenen Nacht in St. Jakob\/Pfitsch, wo das Thermometer auf minus 18 Grad sank. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kaeltewelle-in-suedtirol-in-pfitsch-minus-18-grad-tiefstwerte-noch-nicht-erreicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch das war noch nicht alles.In den kommenden Nächten wird es noch kälter. <\/a><h3>\r\n4. Rast beendet Shiffrins Siegesserie<\/h3>In einem unfassbar spannenden Finale in Kranjska Gora (SLO) hat die Schweizerin Camille Rast die Siegesserie von Mikaela Shiffrin gebrochen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/rast-beendet-shiffrins-siegesserie" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257405_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Falscher Bankangestellter bringt Grödnerin um 19.900 Euro<\/h3>Die Carabinieri von St. Ulrich haben mit den Kollegen von Acerra in Kampanien einen Betrug aufgedeckt, dem eine Seniorin aus Gröden zum Opfer gefallen ist. Ein Mann rief sie laut einer Aussendung an, gab sich als Bankangestellter aus <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/falscher-bankangestellter-bringt-groednerin-um-19900-euro" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und brachte die Grödnerin um 19.900 Euro.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257408_image" \/><\/div>\r\n