<h3>\r\n1.Top-Unternehmer aus Südtirol bei Dakar Classic dabei<\/h3>\r\nTop-Unternehmer aus dem Trentino-Südtirol messen sich in der saudischen Wüste, in der die siebte arabische Ausgabe der Dakar gestartet wurde. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/top-unternehmer-aus-suedtirol-bei-dakar-classic-dabei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie ist die anspruchsvollste Rallye-Raid der Welt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257813_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. US-Offensive in Venezuela: Wie Cuno Tarfusser die rechtliche Lage sieht<\/h3>Nach dem US-Militäreinsatz in Venezuela und der Verhaftung von Präsident Nicolás Maduro hält die Welt zwischen Verständnis und Verurteilung den Atem an. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/us-offensive-in-venezuela-wie-cuno-tarfusser-die-rechtliche-lage-sieht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weshalb Cuno Tarfusser, Ex-Leitender Staatsanwalt in Bozen und Ex-Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, die Aktion „indiskutabel“ findet...<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257471_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Schon wieder: Basejumper springt im Trentino in den Tod<\/h3>Ein in Wien lebender Basejumper ist am heutigen Montag nach einem Sprung vom Monte Brento im Trentino ums Leben gekommen. Der 44-Jährige befand sich in Begleitung eines Freundes, der den Sprung filmte, als er vermutlich die Kontrolle verlor und an einem steilen Hang der darunterliegenden Felswand abstürzte. Der Begleiter setzte den Notruf über die europaweite Notrufnummer 112 ab. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schon-wieder-basejumper-springt-im-trentino-in-den-tod" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch es war zu spät.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257816_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Dieser Schumacher-Moment geht unter die Haut<\/h3>Motorsportlegende Michael Schumacher hat vor Kurzem Geburtstag gefeiert – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/dieser-schumacher-moment-geht-unter-die-haut" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und bekam dafür besondere Glückwünsche von seiner Tochter.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257819_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Anti-Abtreibungs-Glocke in Sanremo sorgt für heftige Kritik – Demo angesagt<\/h3>In Sanremo sorgt die sogenannte „Glocke der ungeborenen Kinder“ für Aufregung. Die Glocke, die der Bischof Antonio Suetta 2022 im Rahmen der Initiative „40 Tage für das Leben“ segnete, läutet seit dem 28. Dezember jeden Abend um 20 Uhr von der Turmspitze seiner Residenz in Villa Giovanna d'Arco. Ziel ist laut dem Bischof ein „täglicher Aufruf zum Gewissen, zum Gebet, zur Barmherzigkeit“. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/anti-abtreibungs-glocke-in-sanremo-sorgt-fuer-heftige-kritik" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf der Glocke steht die Inschrift: „Allen ungeborenen Kindern gewidmet“.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257555_image" \/><\/div>\r\n