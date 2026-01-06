<h3>\r\n1. Welsberg: Heißluftballon kollidiert mit Stromleitung<\/h3>Ein Unfall mit einem Heißluftballon ist am Dienstag im Pustertal <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/welsberg-heissluftballon-kollidiert-mit-stromleitung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">glimpflich ausgegangen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258035_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. „Das wäre das Ende der NATO“<\/h3>Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen warnt vor einem „Ende der NATO“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/das-waere-das-ende-der-nato" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wenn „US-Präsident Donald Trump in Grönland einmarschiert“.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258038_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Asiatische Tigermücke wird resistent: Neue Studie warnt vor Hotspots in Europa<\/h3>Die Asiatische Tigermücke breitet sich in Europa weiter aus – und entwickelt zunehmend Resistenzen gegen Pyrethroid-Insektizide, die bislang das wichtigste Mittel zur Bekämpfung adulter Stechmücken sind. Eine europaweite Studie zeigt erstmals, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/asiatische-tigermuecke-wird-resistent-neue-studie-warnt-vor-hotspots-in-europa" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wo das Problem bereits akut ist.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258041_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Mumifizierte Eheleute immer noch nicht beigesetzt – woran es scheitert<\/h3>Ein Jahr ist vergangen, seit die Eheleute Steffenoni einsam in ihrer Villa in Montericco bei Verona gestorben sind, doch bis heute wurden keine Trauerfeiern abgehalten. Ihre mumifizierten Leichen waren am 15. März des vergangenen Jahres – rund drei Monate nach ihrem Tod – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mumifizierte-eheleute-immer-noch-nicht-beigesetzt-woran-es-scheitert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">von drei jungen sogenannten „Urbex“-Fans (Erkunder verlassener Gebäude) entdeckt worden.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258044_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Millionen-Regen: Sinners Titelmission wird noch lukrativer<\/h3>Bei den Australian Open in Melbourne wird in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/millionen-regen-sinners-titelmission-wird-noch-lukrativer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das freut nicht nur Jannik Sinner.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258047_image" \/><\/div>\r\n