<h3>\r\n1. Kältewelle in Südtirol hält an – Schnee am Meer<\/h3>Das aktuelle Mittelmeertief bringt Südtirol Kälte und Wolken: Am Wilden Freiger auf 3400 Meter Höhe wurden in der vergangenen Nacht minus 25 Grad gemessen. Nur Schnee ist nur wenig oder gar keiner in Aussicht. Schneefall gibt es hingegen am Meer, etwa in Rimini. Ab dem morgigen Donnerstag gibt es dann ein paar kleine Schneefronten im Norden des Landes, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kaeltewelle-in-suedtirol-haelt-an-schnee-am-meer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">für den Großteil Südtirols ist dagegen auch weiterhin kein Schnee in Sicht.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258461_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. ABSTIMMUNG: Wie steht es um Ihre Neujahrs-Vorsätze?<\/h3>Jedes Jahr dasselbe Spiel: Mit dem Jahreswechsel kommen die guten Vorsätze. Weniger Alkohol trinken, mit dem Rauchen aufhören, gesünder essen, mehr Sport treiben oder endlich Stress reduzieren – die Liste ist bekannt. Umfragen zeigen regelmäßig: Eine große Mehrheit der Menschen fasst mindestens einen Vorsatz. Doch ebenso konstant ist die Ernüchterung, die wenige Wochen später einsetzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/abstimmung-wie-steht-es-um-ihre-neujahrs-vorsaetze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie geht es Ihnen?<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258464_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Schockierend: Vater soll wenige Monate altes Baby missbraucht haben<\/h3>Wegen eines unfassbaren Vorwurfs muss sich ab 30. Jänner ein 35-Jähriger vor dem Bozner Schwurgericht verantworten: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schockierend-vater-soll-wenige-monate-altes-baby-missbraucht-haben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ihm wird sexuelle Gewalt an seinem Sohn und die Verbreitung von pädopornografischem Material zur Last gelegt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258467_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Rollende Tanks werden zur Gefahr<\/h3>Ein gefährlicher Zwischenfall ereignete sich in Egg in der Gemeinde Freienfeld: Zwei je rund 100 Kilogramm schwere Milchtanks rollten samt Karren über eine steile Wiese durch bewohntes Gebiet. Wie durch ein Wunder kam keine Person zu Schaden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/rollende-tanks-werden-zur-gefahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Bauer erstattet nun Anzeige.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258470_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Kuriose Rolle: Dorothea Wierer als Schauspielerin<\/h3>Dorothea Wierer ist eine ausgezeichnete Biathletin – und sie hat auch einiges an Humor. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/kuriose-rolle-dorothea-wierer-als-schauspielerin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das bewies sie nun mit ihrer schauspielerischen Leistung in einem amüsanten Clip.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258473_image" \/><\/div>\r\n