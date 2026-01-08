<h3>\r\n1. Wie schaut es aus mit Neuschnee in Südtirol?<\/h3>Südtirol hat die bislang kälteste Nacht hinter sich. Kältepol war Sexten mit minus 19 Grad. Doch wie schaut es mit dem lang ersehnten Neuschnee aus? Heute kommen ein paar Zentimeter. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ist-endlich-schnee-in-sicht-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr dazu.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258935_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Christkindlmärkte & Co.: Über 21.000 Produkte in Südtirol beschlagnahmt<\/h3>Für mehr Recht und Ordnung trotz des Trubels in Südtirol hat die Finanzpolizei in der Weihnachtszeit mit einer groß angelegten Schwerpunktaktion gesorgt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mehr-sicherheit-in-der-weihnachtszeit-ueber-21000-produkte-beschlagnahmt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Unter dem Motto „Sichere Feiertage“ wurden historische Ortskerne, Hauptverkehrsadern, Weihnachtsmärkte sowie Skigebiete verstärkt kontrolliert.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258938_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Wenn der Diesel streikt: Autos kämpfen gegen Minusgrade<\/h3>Der Zündschlüssel dreht sich, doch der Motor bleibt stumm. Mit den sinkenden Temperaturen in Südtirol steigt zugleich die Gefahr, dass Diesel im Auto gefriert. Spezieller Winterdiesel sorgt zwar für eine frostfreie Fahrt, stößt bei extremen Minusgraden, wie aktuell in ganz Südtirol, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-der-diesel-streikt-autos-kaempfen-gegen-minusgrade" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aber dennoch an seine Grenzen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258941_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Große Emotionen: Giacomels traurigster Sieg<\/h3>Es hätte einer der glücklichsten Tage seiner Karriere sein sollen. Ein Sieg, hart erarbeitet, verdient, gefeiert von Tausenden Fans. Und doch fühlte sich für Tommaso Giacomel an diesem Donnerstag in Oberhof alles schwer an. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/giacomel-nach-dem-sieg-es-ist-alles-so-traurig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zu schwer.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258944_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Südtiroler bei Olympia: Wer ist fix dabei, wer muss zittern?<\/h3>Am Samstag, 7. Februar, werden die ersten Olympia-Medaillen 2026 vergeben – es sind also noch exakt 30 Tage bis dahin. Südtirol wird einmal mehr mit einem herausragenden Team beim größten Event, das es für Einzelsportler gibt, vertreten sein. Nachfolgend ein Überblick, wer schon fix planen kann – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/suedtiroler-bei-olympia-wer-ist-fix-dabei-wer-muss-zittern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und wer noch hofft.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1258473_image" \/><\/div>\r\n