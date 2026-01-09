<h3>\r\n1. Ab Bozen: Zwei neue Sommerflugziele auf dem Plan<\/h3>Die Fluglinie SkyAlps präsentiert die Flugziele für den heurigen Sommer. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/ab-bozen-zwei-neue-sommerflugziele-auf-dem-plan" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei sind zwei neue Destinationen auf dem Flugplan.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259484_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Tod von J. Hans Sanoner: Das Ergebnis der Autopsie<\/h3>Überraschende Kehrtwende im Todesfall J. Hans Sanoner. Die Berliner Polizei teilte heute auf Anfrage von STOL mit, dass „Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann“. Zunächst war ein Verkehrsunfall oder eine sonstige Fremdeinwirkung vermutet worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tod-von-j-hans-sanoner-das-ergebnis-der-autopsie-ist-da" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Autopsie ergab eine andere Todesursache.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259487_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Bauen und Sanieren: Was heuer gilt – der Überblick<\/h3>Wer heuer bauen oder sanieren will, kann weiterhin Förderungen nutzen. Das Haushaltsgesetz verlängert zentrale staatliche Maßnahmen um ein weiteres Jahr, während das Land Südtirol zusätzliche Beiträge bereitstellt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/bauen-und-sanieren-was-heuer-gilt-der-ueberblick" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wer profitieren will, muss genau vergleichen – und früh planen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259490_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Jetzt geht es Borkenkäfer, Zecken und Co. an den Kragen<\/h3>Die tiefen Temperaturen spielen dem Landesforstdienst in die Hände: „Wir erwarten uns aufgrund der Kälte heuer eine prozentuelle Reduktion beim Borkenkäfer“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jetzt-geht-es-dem-borkenkaefer-an-den-kragen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sagt Abteilungsdirektor Günther Unterthiner.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259493_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Paukenschlag: Nie wieder Marcel Hirscher?<\/h3>Marcel Hirscher verzichtet auf einen Start in diesem Olympia-Winter. Der achtfache Ski-Gesamtweltcupsieger, der nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback arbeitete, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/paukenschlag-nie-wieder-marcel-hirscher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">verschob eine Rückkehr in den Weltcup auf unbestimmte Zeit.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259496_image" \/><\/div>\r\n